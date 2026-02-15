Giornata Mondiale contro il cancro infantile: iniziativa della Roma con quattro case di accoglienza (COMUNICATO)

Per celebrare la Giornata Mondiale contro il cancro infantile, la Roma ha scelto di sostenere quattro case di accoglienza dedicate ai piccoli pazienti oncologici e le loro famiglie che sono costrette a viaggiare lontano dalle loro case per curarsi. Ecco il comunicato diramato dai giallorossi tramite il proprio sito web.

"Iniziativa dell’AS Roma in favore di quattro strutture della Capitale che assistono i piccoli pazienti oncologici e le loro famiglie e rispondono al bisogno di accoglienza e supporto psicologico di chi è costretto a viaggiare lontano da casa per curarsi. Le case di accoglienza per malati e accompagnatori “A.G.O.P. ETS - La Casa a Colori”, “Associazione Davide Ciavattini Onlus”, “Associazione Andrea Tudisco ODV” e “CasAmica ODV” hanno ricevuto alcune maglie autografate che consentiranno ai centri di organizzare raccolte fondi a sostegno delle proprie attività. Il Club ha voluto celebrare in questo modo la Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, che è un momento globale per sensibilizzare l’opinione pubblica sui tumori infantili e per esprimere sostegno a bambini e adolescenti con il cancro, a coloro che sono guariti e a tutte le loro famiglie".