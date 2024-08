UFFICIALE: Bove in prestito con obbligo a determinate condizioni alla Fiorentina

Edoardo Bove ha lasciato Roma nel pomeriggio per raggiungere Firenze, dove proseguirà la sua carriera. Questo il comunicato del club giallorosso sul proprio sito ufficiale in cui ratifica il passaggio del centrocampista 2002 in prestito, con diritto di riscatto, alla Fiorentina.

L’AS Roma comunica di aver ceduto Edoardo Bove alla Fiorentina, in prestito con diritto di riscatto. Centrocampista – classe 2002 – Bove ha collezionato 92 presenze con la maglia giallorossa, segnando 4 gol. Il Club augura a Edoardo le migliori fortune per questa nuova avventura.

Arriva il comunicato anche della Fiorentina che corregge il "diritto di acquisto", dichiarato dalla Roma, in "obbligo a determinate condizioni". Questa la nota del club viola:

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di acquisto a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edoardo Bove dalla A.S. Roma.

