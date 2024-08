Calciomercato Roma, Bove in partenza per Firenze: "Dispiace, io e i tifosi meritavamo un finale differente. Li ringrazio" (FOTO e VIDEO)

Edoardo Bove lascia la Roma e si trasferisce alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al 60% delle presenze. Il centrocampista classe 2002, cresciuto nel vivaio giallorosso, è pronto ad iniziare una nuova avventura alla corte di Palladino e in partenza dalla Stazione Termini, con il suo agente Diego Tavano, è stato intercettato dalle telecamere dei cronisti: "Dispiace sicuramente un po' per come è andata, perché credo che io e i tifosi romanisti meritassimo un finale un pochino differente. Ma sono contento di quello che arriverà e sono molto fiducioso per questa avventura".

"Ringrazio davvero i tifosi perché mi hanno sempre dimostrato grande affetto", le parole di Bove nei confronti dei tifosi giallorossi.