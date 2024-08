Calciomercato Roma: nessuna risposta all'Eintracht per Bove. Il giocatore ancora in fase di riflessione

Non si è ancora risolta la situazione legata ad Edoardo Bove. Come scrive Roberto Maida del Corriere dello Sport, il centrocampista non ha ancora accettato alcun trasferimento, nemmeno quello all’Eintracht che lo voleva in prestito. Il giocatore sta riflettendo se lasciare Roma o meno.

Edoardo Bove non ha ancora accettato alcun trasferimento. Nemmeno all’Eintracht in prestito. Sta riflettendo se sia giusto lasciare la Roma, con il rischio di sbagliare destinazione. Ogni ipotesi è aperta. @CorSport — Roberto Maida (@RobMaida) August 30, 2024