Ndicka, la nota del club: "È stato dimesso dall'ospedale, previsti ulteriori controlli. Grazie all'Udinese, a Pairetto e al personale medico e sanitario" (COMUNICATO AS ROMA)

Sospiro di sollievo in casa Roma. Ieri sera durante Udinese-Roma Evan Ndicka si è accasciato a terra a causa di un malore, di conseguenza la gara è stata sospesa e il calciatore è stato trasportato in ospedale per accertamenti, proseguiti anche oggi. La Roma comunica gli aggiornamenti sulle condizioni del difensore, che è stato dimesso dall'ospedale, tramite una nota ufficiale:

"In seguito a un dolore acuto precordiale e alterazioni aspecifiche all’elettrocardiogramma effettuato in sala di prima urgenza allo stadio il giocatore Evan Ndicka e’ stato ricoverato presso l’Ospedale Santa Maria della misericordia di Udine.