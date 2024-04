Ndicka: nottata tranquillla per il difensore. In mattinata nuovi accertamenti

Dopo il grande spavento di ieri pomeriggio, arrivano ancora notizie incoraggianti per Evan Ndicka. Il difensore, infatti, ha trascorso una notte tranquilla, senza nessuna complicazione. In mattinata sono previsti altri accertamenti in ospedale. La direzione dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, inoltre, ha reso noto che non è prevista la diffusione di bollettini medici, che saranno gestiti direttamente dalla Roma. Nelle prossime ore, anche in base agli accertamenti, si potrà valutare quando sarà dimesso dall'ospedale.

(ansa)