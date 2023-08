AS ROMA, la nota della società: "Nessuna offerta per l’acquisizione del club. Il Gruppo Friedkin non ha intenzione di vendere" (COMUNICATO)

Dopo le indiscrezioni circa un'offerta di Raffaello Follieri per l'acquisizione del club giallorosso, la Roma ha rilasciato una nota ufficiale di smentita:

"In merito a quanto apparso su alcuni organi di stampa, AS Roma precisa di non avere ricevuto allo stato, neanche per il tramite di NEEP Roma Holding srl, alcuna offerta per l’acquisizione del Club.