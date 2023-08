Roma, offerta formale di Follieri per acquistare il club: il documento e tutte le cifre

Raffaello Follieri ha inviato un'offerta ufficiale da 850 milioni di euro per l'acquisizione della AS Roma, ma svincolata dal progetto stadio a Pietralata, la cui delibera è stata votata lo scorso maggio dal Comune. [...] L'imprenditore aveva già manifestato il suo interesse per la Roma nei mesi scorsi con due incontri in Inghilterra, prima nel Dorchester e poi a Londra, e ha conosciuto di persona Ryan Friedkin, il figlio del presidente collegato telefonicamente, chiedendo informazioni sulla Roma e l’eventuale prezzo di vendita. I due si sono visti una prima volta a dicembre e poi il 2 marzo scorso al Berkeley Hotel.

Follieri già dai primi incontri aveva comunicato la volontà di acquistare la Roma e di condurre l’operazione da solo, senza il supporto di alcun socio saudita ricevendo però il rispettoso rifiuto dei Friedkin, in quel momento non intenzionati a cedere il club, soprattutto in un momento delicato per l'iter del progetto Pietralata. [...]

(corrieredellosport.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE