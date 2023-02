UFFICIALE: Zaniolo ceduto a titolo definitivo al Galatasaray (FOTO e COMUNICATO AS ROMA)

Arriva l'ufficialità del trasferimento a titolo definitivo di Nicolò Zaniolo dalla Roma al Galatasaray: lo rende noto il sito della Federcalcio turca. Il classe '99, arrivato in giallorosso nel 2018 nell'ambito dell'affare per Radja Nainggolan all'Inter, lascia la Roma per accasarsi al club turco per 16,5 milioni di euro più 13 di bonus, oltre ad una percentuale sulla futura rivendita a favore dei giallorossi. L'ormai ex 22 romanista ha firmato un contratto fino al 2027 con il Galatasaray.

A seguire anche la Roma comunica la cessione di Nicolò Zaniolo:

L’AS Roma comunica di aver raggiunto un accordo con il Galatasaray per il trasferimento di Nicolò Zaniolo.

L’attaccante passa alla squadra turca a titolo definitivo.

Zaniolo è arrivato nella Capitale nell’estate del 2018, collezionando 128 partite e 24 gol con la maglia giallorossa.

