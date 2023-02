Calciomercato Roma: Zaniolo-Galatasaray, firme in corso. I giallorossi hanno già completato la documentazione. Affare da 15 milioni+7 di bonus

Nicolò Zaniolo si appresta a diventare un nuovo calciatore del Galatasaray. Secondo quanto riportato dell'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il calciatore sta firmando in questo momento il contratto che lo lega al club turco. La Roma invece ha già completato tutta la documentazione.

#Zaniolo @GalatasaraySK ✍️ signing the contract. @OfficialASRoma have already completed their paperwork. @SkySport #transfers

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) February 8, 2023