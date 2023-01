UFFICIALE, Llorente in prestito con diritto di riscatto: "Un grande passo in avanti per la mia carriera" (COMUNICATO, FOTO e VIDEO)

Dopo l'arrivo ieri nella capitale, le visite mediche effettuate e il contratto depositato in Lega, la Roma annuncia l'acquisto di Diego Llorente: il difensore spagnolo arriva dal Leeds in prestito con diritto di riscatto. Il comunicato del club giallorosso:

L'AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto dal Leeds United dello spagnolo Diego Llorente a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, con diritto di opzione per il trasferimento a titolo definitivo.

Llorente, 29 anni, è cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid e ha debuttato in prima squadra nel 2013, quando sulla panchina dei Blancos sedeva José Mourinho.

Prima dell'esperienza al Leeds United, Llorente ha indossato le maglie di Rajo Vallecano, Malaga e Real Sociedad.



“Quando si è presentata l’opportunità di venire alla Roma non ci ho pensato due volte”, ha dichiarato Llorente. “Essere qui rappresenta un grande passo in avanti per la mia carriera e voglio sfruttare questa occasione al massimo. Roma è bellissima, una città spettacolare, credo sia quasi impossibile trovare un posto migliore dove giocare a calcio. La Roma è in lotta su tutti i fronti per fare qualcosa di importante e io sono pronto a dare il mio contributo”.

? ??????? | Diego Llorente ???

We are pleased to confirm the signing of the Spanish defender!

Using this opportunity to highlight cases of missing children around the world, the club hopes to aid efforts to bring them home safe and well. ?

#ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/9wJC1X2HAy

— AS Roma English (@ASRomaEN) January 31, 2023