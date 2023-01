UFFICIALE: depositato il contratto di Diego Llorente, il difensore arriva in prestito dal Leeds

Ora è ufficiale. Diego Llorente è un nuovo giocatore della Roma. Il contratto del difensore classe '93, infatti, è stato appena depositato in Lega. L'ex difensore del Real Madrid si lega ai giallorossi almeno fino al prossimo 30 giugno, poiché arriva dal Leeds con la formula del prestito gratuito - 250mila euro di bonus in caso di qualificazione in Champions League - con diritto di riscatto fissato a 18.5 milioni. Adesso si attende soltanto l'annuncio della società capitolina.