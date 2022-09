UFFICIALE: Kluivert al Valencia in prestito con diritto di riscatto. La Roma: "In bocca al lupo" (COMUNICATO e FOTO)

La telenovela legata al futuro di Justin Kluivert è terminata. Dopo il mancato trasferimento al Fulham a causa dei problemi riguardanti l’ottenimento del permesso di lavoro, l’esterno olandese ha trovato un nuovo club pronto ad accoglierlo, ovvero il Valencia. Il ventitreenne lascia la Capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Entrambe le società hanno annunciato l’ufficialità dell’operazione di mercato.

Il comunicato del club spagnolo: “Il Valencia CF ha raggiunto un accordo con l'AS Roma per il trasferimento in prestito del calciatore Justin Kluivert fino al 30 giugno 2023 con opzione di acquisto. Justin Kluivert (05/05/1999, Paesi Bassi) si è formato nelle giovanili dell'Ajax. Nel 2017 ha debuttato con la prima squadra olandese. Nel 2018 ha firmato con la Roma. Successivamente, nel 2020 è stato mandato in prestito al Lipsia e nel 2021 al Nizza. Ha giocato con le nazionali Under olandesi e nel 2018 ha debuttato con la nazionale maggiore. È il figlio di Patrick Kluivert, l'ex attaccante olandese che ha giocato per il Valencia CF nella stagione 2005-2006. Justin Kluivert è un calciatore veloce, sbilanciante e utilizza con buona qualità entrambi i piedi. Si trasferisce al Valencia CF per aumentare il potenziale offensivo della squadra”.

La nota della Roma: “L'AS Roma comunica di aver raggiunto l'accordo con il Valencia per il trasferimento a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, di Justin Kluivert. In giallorosso, dal 2018 al 2020, l'attaccante olandese ha collezionato 68 presenze, segnando nove gol. Nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito al Lipsia e al Nizza. Il Club augura a Justin il meglio per la nuova avventura nella Liga”.

