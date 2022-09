Calciomercato Roma: Valencia e Espanyol pensano a Kluivert

Arrivano aggiornamenti sul futuro di Justin Kluivert. Secondo l'emittente satellitare, oltre al Valencia anche l'Espanyol sta seguendo le tracce del giocatore olandese

(sky sport)

Dopo lo stop al trasferimento al Fulham, appare in bilico il futuro di Justin Kluivert. L'olandese è stato reinserito nella rosa ufficiale presente sul sito della Lega, ma non è esclusa del tutto una sua partenza in queste ultime ore di mercato. Come scrive il portale spagnolo, infatti, anche il Valencia starebbe pensando all'ex Ajax ,vista soprattutto l'impossibilità di far tornare Bryan Gill al Mestalla.