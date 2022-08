UFFICIALE: Riccardi al Latina a titolo definitivo

Dopo Calafiori e Diawara, un'altra uscita in questa giornata dalla Roma. Arriva in serata infatti l'ufficialità della cessione a titolo definitivo al Latina di Alessio Riccardi, fantasista classe 2001 che negli ultimi anni era finito fuori dai piani della società. "In bocca al lupo, Alessio!" ha scritto su Twitter il club giallorosso che saluta il giovane classe 2001.





