UFFICIALE: Diawara a titolo definitivo all'Anderlecht. Il centrocampista: "Il passo ideale per la mia carriera"

Si chiude ufficialmente l'avventura di Diawara alla Roma. Il centrocampista è un nuovo giocatore dell'Anderlecht, come comunicato dal club con una nota ufficiale sul proprio sito. Queste le parole dell'ormai ex giallorosso: "Sono convinto che questa scelta sia il passo ideale della mia carriera. Ho imparato molto in Serie A, ma era tempo di una nuova sfida. Sono molto felice di far parte di una squadra dove potrò condividere la mia esperienza e non vedo l'ora di mettermi alla prova".

Contratto fino al 2025 per Diawara con l'Anderlecht, questo il commento di Peter Verbeke, Ceo del club: "Con l'infortunio di Adrien Trebel abbiamo perso molta esperienza, necessaria per guidare i nostri tanti giovani. Volevamo anche aggiungere un po' di forza in più alla nostra rosa. Siamo convinti che Amadou possa aiutarci in questo. Amadou è impaziente di mettersi alla prova dopo una stagione difficile alla Roma. Ha anche fatto molti sforzi per realizzare il suo trasferimento all'Anderlecht. La sua grande mentalità lo aiuterà a raggiungere nuovamente il suo miglior livello".

(rsca.be)

Arriva anche la Roma a confermare il passaggio di Diawara all'Anderlecht. "In bocca al lupo Amadou" ha scritto il club giallorosso annunciando il trasferimento a titolo definitivo.