Ufficiale: Olsen in prestito all'Aston Villa con opzione per il trasferimento definitivo (COMUNICATO)

Era nell'aria ed ora anche la Roma rende noto con una nota ufficiale il passaggio di Robin Olsen in prestito all'Aston Villa: "L’AS Roma comunica di aver risolto anticipatamente il prestito con lo Sheffield United di Robin Olsen e di aver ceduto il calciatore a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento definitivo, all’Aston Villa.

Il Club augura le migliori fortune a Olsen nella sua nuova avventura".

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE

Anche l'Aston Villa annuncia l'arrivo del portiere svedese dalla Roma:

Aston Villa is pleased to confirm the signing of Robin Olsen on loan until the end of the season. ✍️

— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 18, 2022