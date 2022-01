Calciomercato Roma, Olsen all'Aston Villa in prestito con diritto di riscatto: c'è la firma del giocatore

Chiuso l'affare per il trasferimento in prestito di Robin Olsen all'Aston Villa. Stando alle informazioni riportate da Fabrizio Romano sul proprio profilo Twitter, il portiere svedese ha firmato il contratto che lo legherà ai Villains fino alla fine della stagione in corso. Ultimato dunque il cambio di rotta: dal prestito allo Sheffield United l'estremo difensore passa all'Aston Villa.

Robin Olsen has just signed his contract as new Aston Villa player. Medical successfully completed as announced yesterday. ✅⤵️ #AVFC

He joins on loan until the end of the season from AS Roma - Sheffield United approved the move days ago. https://t.co/3xob8jCBnQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 18, 2022