Trigoria: squadra divisa in due gruppi tra campo e palestra. Ancora a parte Pellegrini, Dovbyk e Zaragoza. Out El Shaarawy e Gollini per problemi fisici (FOTO)

La Roma continua ad allenarsi al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista del match contro il Parma, valido per la trentaseiesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Tardini. Gli uomini di Gian Piero Gasperini si sono divisi in due gruppi: una parte della squadra ha lavorato in campo, mentre un'altra in palestra. Ancora a parte Lorenzo Pellegrini, Artem Dovbyk e Bryan Zaragoza.

Inoltre sono arrivate due brutte notizie per l'allenatore: Stephan El Shaarawy ha riportato un lieve affaticamento all’adduttore destro, mentre Pierluigi Gollini una distrazione del muscolo iliaco sinistro . Da valutare, quindi, le condizioni dell'attaccante e del portiere in vista dei prossimi impegni.