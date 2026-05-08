Trigoria, doppio stop in allenamento: lieve affaticamento all’adduttore destro per El Shaarawy e distrazione del muscolo iliaco sinistro per Gollini

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini in vista di Parma-Roma, partita valida per la trentaseiesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Tardini. Nel corso dell'allenamento odierno l'allenatore giallorosso ha dovuto rinunciare a Stephan El Shaarawy e Pierluigi Gollini: il primo ha rimediato un lieve affaticamento all’adduttore destro, mentre il secondo una distrazione del muscolo iliaco sinistro. Le loro condizioni saranno monitorate di giorno in giorno.