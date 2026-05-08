Brutte notizie per Gian Piero Gasperini in vista di Parma-Roma, partita valida per la trentaseiesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Tardini. Nel corso dell'allenamento odierno l'allenatore giallorosso ha dovuto rinunciare a Stephan El Shaarawy e Pierluigi Gollini: il primo ha rimediato un lieve affaticamento all’adduttore destro, mentre il secondo una distrazione del muscolo iliaco sinistro. Le loro condizioni saranno monitorate di giorno in giorno.
Trigoria, doppio stop in allenamento: lieve affaticamento all’adduttore destro per El Shaarawy e distrazione del muscolo iliaco sinistro per Gollini
08/05/2026 alle 13:18.