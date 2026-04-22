Trigoria, non solo Dybala e Wesley: anche Rensch torna ad allenarsi in gruppo

La Roma continua ad allenarsi al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista del match contro il Bologna, valido per la trentaquattresima giornata di Serie A e in programma sabato alle ore 18 allo Stadio Dall'Ara. Dalla seduta mattutina odierna è arrivata una buona notizie per Gian Piero Gasperini: Devyne Rensch, uscito contro l'Atalanta a causa di una contrattura alla coscia destra, ha smaltito l'infortunio ed è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Il suo rientro si unisce a quelli di Paulo Dybala e Wesley, i quali già nella giornata di ieri aveva lavorato con la squadra .