Trigoria: Dybala e Wesley tornano ad allenarsi in gruppo. Differenziato per Koné, Rensch, Pellegrini e Dovbyk

La Roma continua ad allenarsi al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista del match contro il Bologna, valido per la trentaquattresima giornata di Serie A e in programma sabato alle ore 18 allo Stadio Dall'Ara. Arrivano buone notizie per Gian Piero Gasperini: Paulo Dybala e Wesley hanno smaltito i rispettivi infortuni e oggi sono tornati ad allenarsi in gruppo per la prima volta. Sia l'argentino sia il brasiliano hanno svolto l'intera seduta mattutina con il resto della squadra. Lavoro differenziato, invece, per Manu Koné, Devyne Rensch, Lorenzo Pellegrini e Artem Dovbyk.