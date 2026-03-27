Trigoria: Soulé continua ad allenarsi in gruppo. Fasciatura al polpaccio sinistro per Hermoso (FOTO)

La Roma continua a lavorare al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria e questa mattina gli uomini di Gian Piero Gasperini hanno svolto l'ultimo allenamento della settimana. Considerando l'assenza di ben 13 calciatori a causa delle convocazioni con le rispettive nazionali , alla seduta sono stati aggregati alcuni giovani come Raul Zinni, Mohamed Seck, Francesco Panico e Mattia Della Rocca. L'allenatore giallorosso può sorridere, dato che le condizioni di Matias Soulé sono in miglioramento dopo il lungo stop per la pubalgia: l'attaccante argentino si è allenato ancora una volta con il resto del gruppo e punta alla convocazione in vista del big match di San Siro contro l'Inter, in programma nel giorno di Pasqua alle ore 20:45. Fasciatura al polpaccio sinistro per Mario Hermoso, ma il difensore spagnolo si è allenato regolarmente con i compagni.