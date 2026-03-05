Trigoria: Dybala in gruppo ma si ferma nuovamente per il dolore al ginocchio. Hermoso e Soulé a parte, Ferguson ancora a Brighton

La Roma continua a lavorare al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista della trasferta di Genova contro il Genoa di Daniele De Rossi, in programma domenica alle ore 18 e valida per la ventottesima giornata di Serie A. Gli uomini di Gian Piero Gasperini si sono allenati in mattinata e arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Paulo Dybala: il numero 21 argentino è tornato a lavorare con il resto del gruppo. Ancora seduta a parte per Matias Soulé e Mario Hermoso, mentre Artem Dovbyk prosegue le terapie. Evan Ferguson, invece, si trova ancora a Brighton e si sta sottoponendo a delle visite specialistiche per cercare di risolvere il problema alla caviglia. Sono in corso delle valutazione tra gli staff medici di Roma e Brighton e non è da escludere l'ipotesi intervento chirurgico .

Clamoroso colpo di scena su Paulo Dybala: come rivelato dal giornalista Filippo Biafora de Il Tempo, l'attaccante argentino si è nuovamente fermato per un problema fisico dopo pochi minuti dall'inizio dell'allenamento con il resto del gruppo. La Joya ha risentito dolore al ginocchio e ha interrotto la seduta.

