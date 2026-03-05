Ferguson a Brighton per visite specialistiche: c'è l'ipotesi operazione

Tanto tuonò che piovve. Evan Ferguson, dopo tanto penare per una caviglia sinistra messa piuttosto male, ieri è volato a Brighton per sottoporsi ad alcune visite specialistiche, insieme al club inglese proprietario del suo cartellino, sta valutando l'ipotesi dell'operazione chirurgica: una fattispecie che oltre al calciatore deve trovare d'accordo proprio la società di Premier; dopotutto, il riscatto a 35 milioni di euro non verrà esercitato e sul futuro di Ferguson i giallorossi hanno ovviamente meno voce in capitolo tra i vari attori in gioco. (...) La quarta distorsione alla caviglia (tre a quella sinistra, una a quella destra) sembrava inizialmente di poco conto. Così la Roma ha scelto l'ennesima terapia conservativa, anche alla luce del desiderio espresso dal calciatore: poter rientrare gradualmente a febbraio per essere pronto a marzo, il mese che conduce al playoff Mondiale della sua Irlanda, insomma l'appuntamento cerchiato in rosso sul calendario che mette in palio l'opportunità storica di giocare una rassegna iridata. Ma Ferguson, 5 volte a segno in 22 partite con 13 match saltati, da quel giorno non ha più messo piede in campo e neppure si è allenato con il resto del gruppo, alternando la fisioterapia al riposo forzato. (...) Il consulto al quale Ferguson si è sottoposto ieri in Inghilterra potrebbe davvero indicare la via dell'intervento chirurgico. Quest'ultimo periodo trascorso ai box è già tempo perso e da qui alla fine della stagione potrebbe non esserci più l'opportunità di rivederlo con la maglia giallorossa.

(corsport)