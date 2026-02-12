Trigoria: Dybala e Vaz in gruppo, personalizzato per Hermoso e Soulé

Prosegue il percorso di avvicinamento della Roma al big match di domenica sera contro il Napoli, sfida cruciale in ottica Champions League. Questa mattina la squadra si è ritrovata al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria per una nuova seduta di allenamento agli ordini di Gian Piero Gasperini. Arrivano conferme positive per quanto riguarda il reparto offensivo: Paulo Dybala e Robinio Vaz hanno svolto regolarmente il secondo allenamento consecutivo con il resto del gruppo. Entrambi i calciatori sono da considerarsi recuperati e pronti a dare il loro contributo nella trasferta del Maradona.

Situazione diversa, invece, per Mario Hermoso e Matías Soulé. I due giocatori hanno svolto ancora una volta un lavoro personalizzato: le loro condizioni restano da valutare attentamente nelle prossime ore per capire se potranno essere della partita contro la formazione di Antonio Conte. Hanno proseguito con il lavoro specifico, infine, gli infortunati Koné, El Shaarawy, Ferguson e Dovbyk.