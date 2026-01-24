Trigoria, rifinitura pre Roma-Milan: primo allenamento per Venturino (FOTO)

La Roma continua a lavorare al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista dell'attesissimo big match contro il Milan, valido per la ventiduesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45. Gian Piero Gasperini ha potuto contare anche su Lorenzo Venturino, appena arrivato dal Genoa con la formula del prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro: il classe 2006 ha svolto il primo allenamento in maglia giallorossa e ha subito lavorato con il resto del gruppo.