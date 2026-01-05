Trigoria, rifinitura pre Lecce-Roma: Bailey di nuovo a parte, il giamaicano avverte ancora fastidio alla coscia

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini alla vigilia della partita contro il Lecce, valida per la diciannovesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18 allo Stadio Via del Mare. Come riportato da Filippo Biafora, Leon Bailey avverte ancora fastidio alla coscia e continua ad allenarsi a parte: sia ieri sia oggi l'esterno giamaicano ha svolto una seduta personalizzata nonostante nei giorni precedenti avesse lavorato con il gruppo.

