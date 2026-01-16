Trigoria: Pellegrini e Bailey in gruppo, ancora out Ferguson. Primo allenamento per Malen (FOTO)

La Roma continua a lavorare in vista del match contro il Torino, valido per la ventunesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Nella seduta odierna Lorenzo Pellegrini e Leon Bailey hanno lavorato nuovamente con il resto del gruppo, mentre Evan Ferguson è ancora assente per il trauma contusivo alla schiena rimediato contro il Sassuolo. Primo allenamento in maglia giallorossa anche per Donyell Malen.