Dybala, stop per una contusione al ginocchio: out contro il Panathinaikos, domani gli esami strumentali

Da valutare le condizioni di Paulo Dybala. L'attaccante argentino ha subito un colpo al ginocchio durante l'ultima partita contro il Milan e non sarà a disposizione di Gasperini per la sfida di questa sera contro il Panathinaikos. La Joya è stato visitato in mattinata dallo staff medico e le prime sensazioni parlano di una semplice contusione. Per precauzione, però, il giocatore si sottoporrà a esami strumentali nella giornata di domani per avere un quadro completo della situazione.

Al momento a Trigoria non c'è grande preoccupazione, ma la sua presenza resta in dubbio anche per la prossima partita di campionato contro l'Udinese. Gli esami di domani chiariranno l'entità del problema e definiranno i tempi di recupero.

(corrieredellosport.it)