Trigoria: Soulé in gruppo. A parte Hermoso e Bailey, personalizzato per gli influenzati Celik e Ziolkowski. Domani altra seduta

La Roma chiude il 2025 con una seduta di allenamento mattutina a Trigoria, in vista del prossimo impegno di campionato. Buone notizie arrivano da Matías Soulé: l'attaccante argentino, uscito per una contusione al ginocchio contro il Genoa, ha smaltito il problema e si è regolarmente allenato con il resto del gruppo.

Lavoro differenziato, invece, per Mario Hermoso, ancora alle prese con il suo problema muscolare. Sessione personalizzata anche per Leon Bailey, che sta seguendo la sua tabella di recupero, e per i due influenzati Zeki Çelik e Jan Ziółkowski.

La squadra tornerà ad allenarsi domani pomeriggio, 1° gennaio, per continuare la preparazione in vista della prossima sfida.