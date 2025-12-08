Trigoria, ripresa post Cagliari: Dovbyk parzialmente in gruppo

All'indomani dell'inaspettata sconfitta in casa del Cagliari, la Roma è tornata ad allenarsi in mattinata al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per iniziare la preparazione in vista della trasferta a Glasgow contro il Celtic (valida per la sesta giornata della fase campionato di Europa League e in programma giovedì alle ore 21).

Può sorridere Gian Piero Gasperini, il quale ritrova Artem Dovbyk: il centravanti ucraino si è allenato parzialmente in gruppo dopo la lesione del tendine del retto femorale sinistro rimediata un mese fa. L'attaccante ha ricevuto l'ok dello staff medico dopo l'ultimo test ed è pronto a tornare nella lista dei convocati per il match di lunedì contro il Como .