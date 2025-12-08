Gasperini recupera Wesley: il brasiliano titolare contro il Celtic. Test ok per Dovbyk, sarà convocato per Roma-Como

Buone notizie per Gian Piero Gasperini. Come annunciato dal giornalista Angelo Mangiante di Sky Sport, l'allenatore della Roma ritroverà Wesley: l'esterno brasiliano ha saltato la partita contro il Cagliari per una contrattura, ma ora è di nuovo a disposizione e sarà titolare nella trasferta di Glasgow contro il Celtic (in programma giovedì alle ore 21). Verso il ritorno anche Artem Dovbyk, il quale ha ricevuto l'ok dello staff medico dopo l'ultimo test e si è allenato parzialmente con il gruppo . Il centravanti sta migliorando e sarà nella lista dei convocati per il match di lunedì contro il Como.

