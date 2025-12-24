Trigoria, squadra al lavoro nella vigilia di Natale: Hermoso e Dovbyk parzialmente in gruppo. Bailey corre in campo e si allena a parte

La Roma di Gian Piero Gasperini continua ad allenarsi in vista della partita contro il Genoa, valida per la diciassettesima di Serie A e in programma lunedì alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Nel giorno della vigilia di Natale arrivano buone notizie per l'allenatore giallorosso: Mario Hermoso e Artem Dovbyk hanno lavorato parzialmente con il resto del gruppo. Leon Bailey, invece, si è allenato a parte e ha svolto della corsa in campo.