Trigoria, ripresa in vista del Napoli: ok Hermoso. Out Koné, attesi gli esami alla caviglia destra (FOTO)

La Roma non si ferma e dopo la vittoria contro il Midtjylland in Europa League è subito tornata ad allenarsi al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. Gli uomini di Gian Piero Gasperini hanno lavorato questa mattina e la squadra è stata divisa, come di consueto dopo una partita, in due gruppi: chi è subentrato o è rimasto in panchina nel match europeo è sceso in campo, mentre chi ha giocato ieri ha svolto una seduta di scarico. Presente Mario Hermoso, il quale aveva già recuperato dall'infortunio alla coscia ma è comunque rimasto in panchina contro il Midtjylland. Assente Manu Koné: il centrocampista francese si sottoporrà a esami strumentali in seguito alla distorsione alla caviglia accusata ieri.