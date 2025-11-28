Trigoria: escluse lesioni legamentose per Koné ed El Aynaoui, possibile il recupero per il Napoli

Arrivano notizie dall'infermeria della Roma all'indomani della sfida di Europa League. Nella giornata di oggi, Neil El Aynaoui e Manu Koné sono stati sottoposti agli esami strumentali per valutare l'entità dei problemi fisici riportati.

Il bollettino medico evidenzia per entrambi un trauma contusivo distorsivo: al ginocchio sinistro per il centrocampista marocchino e alla caviglia destra per il francese. La notizia più importante, però, è che gli accertamenti hanno escluso lesioni legamentose per tutti e due i calciatori. Alla luce di ciò, il recupero di entrambi i centrocampisti per il big match di domenica sera contro il Napoli è ritenuto possibile.