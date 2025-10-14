Trigoria: Wesley in gruppo, palestra per Angelino. A parte Bailey. Presenti Massara e Ranieri (FOTO e VIDEO)

In attesa della fine della sosta per gli impegni delle Nazionali, la Roma torna ad allenarsi a Trigoria: sabato sera i giallorossi ospiteranno l'Inter allo Stadio Olimpico nella settima giornata di campionato. Oggi Gasperini ha ritrovato la squadra al Fulvio Bernardini: Wesley è tornato a lavorare con i compagni, mentre Angeliño si è allenato in palestra. Ancora lavoro a parte per Leon Bailey. Ricky Massara e Claudio Ranieri hanno assistito alla seduta d'allenamento.

 

