Trigoria, controlli ok per Bailey: oggi allenamento in campo. Poi graduale inserimento in gruppo

14/10/2025 alle 11:43.
leon-bailey-2

Buone notizie per Gian Piero Gasperini in vista della ripresa degli allenamenti al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria, fissata per oggi pomeriggio. Leon Bailey si è sottoposto a ulteriori controlli in mattinata ed è arrivato il semaforo verde da parte dello staff medico giallorosso: l'esterno giamaicano lavorerà oggi in campo e successivamente ci sarà un graduale inserimento in gruppo.