Trigoria, controlli ok per Bailey: oggi allenamento in campo. Poi graduale inserimento in gruppo

Buone notizie per Gian Piero Gasperini in vista della ripresa degli allenamenti al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria, fissata per oggi pomeriggio. Leon Bailey si è sottoposto a ulteriori controlli in mattinata ed è arrivato il semaforo verde da parte dello staff medico giallorosso: l'esterno giamaicano lavorerà oggi in campo e successivamente ci sarà un graduale inserimento in gruppo.

