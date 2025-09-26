Trigoria, ripresa degli allenamenti: ancora out Dybala e Bailey (FOTO)

Archiviata la vittoria di Nizza, la Roma è tornata subito al lavoro. La squadra si è ritrovata questo pomeriggio alle 15:00 al centro sportivo "Fulvio Bernardini" per iniziare la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato contro il Verona, in programma domenica alle 15:00. Come previsto, non hanno preso parte alla seduta con il gruppo Paulo Dybala e Leon Bailey. Entrambi gli attaccanti proseguono con i rispettivi programmi di recupero personalizzati per smaltire i loro infortuni.

