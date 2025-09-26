Trigoria: oggi e domani seduta alle 15. Dybala parzialmente in gruppo dopo il Verona, lavoro in campo a parte per Bailey previsto per metà settimana prossima

La Roma cerca continuità e domenica alle ore 15 affronterà l'Hellas Verona allo Stadio Olimpico in occasione della quinta giornata di Serie A. Gli uomini di Gian Piero Gasperini stanno continuando la preparazione al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria e sia oggi sia domani si alleneranno alle ore 15: l'obiettivo è far adattare la squadra all'orario della partita contro gli scaligeri.

Lavoro differenziato in campo per Paulo Dybala, il quale nei prossimi giorni (probabilmente a inizio settimana) sarà aggregato parzialmente in gruppo. Ancora assente Leon Bailey: l'esterno giamaicano inizierà a svolgere delle sedute individuali in campo a partire da metà della prossima settimana.

LR24