Trigoria, allenamento a due giorni da Roma-Torino: Wesley regolarmente in gruppo

Domenica alle ore 12:30 la Roma affronterà il Torino allo Stadio Olimpico nel match valido per la terza giornata di Serie A. Gian Piero Gasperini può sorridere, dato che le condizioni di Wesley sono in netto miglioramento: il terzino brasiliano aveva accusato un leggero sovraccarico muscolare alla coscia durante la sosta per le nazionali, ma l'allarme è completamente rientrato. Come riportato dal giornalista Filippo Biafora de Il Tempo, oggi il calciatore brasiliano si è allenato regolarmente con il resto del gruppo dopo aver effettuato una seduta di scarico sul campo nella giornata di ieri. Wesley è quindi pienamente a disposizione di Gasperini, il quale ora dovrà decidere come utilizzarlo contro la formazione granata.

