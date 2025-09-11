Esami strumentali per Wesley: escluse lesioni, solo un leggero sovraccarico muscolare alla coscia

11/09/2025 alle 11:35.
Buone notizie per Gian Piero Gasperini. Wesley, tornato ieri sera nella Capitale dagli impegni con la nazionale brasiliana, si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali in seguito al problema fisico che lo ha tenuto fuori nel match contro la Colombia: nessuna lesione o infiammazione al ginocchio, bensì si tratta soltanto di un leggero sovraccarico muscolare alla coscia e - come riportato dal giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante - l'allarme in casa giallorossa è già rientrato. Ora starà a Gasperini decidere come gestire Wesley in vista del match di domenica contro il Torino, ma la sua presenza resta in dubbio.