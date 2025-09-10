Instagram, Wesley in volo verso Roma: ora le valutazioni sulle sue condizioni (FOTO)

Finita la parentesi con la nazionale, Wesley è in viaggio per fare ritorno nella Capitale. A testimoniarlo è lo stesso giocatore, che ha condiviso una storia sul proprio profilo social per documentare il suo rientro in Italia, il tutto accompagnato dalle emoji che tracciano la rotta del suo volo. Il suo rientro a Trigoria è particolarmente atteso. Il terzino, infatti, ha saltato per precauzione l'ultima sfida del suo Brasile contro la Bolivia a causa di un'infiammazione al ginocchio sinistro. Una volta sbarcato, verrà valutato dallo staff medico giallorosso per capire l'entità del problema e la sua disponibilità per la prossima partita di campionato contro il Torino.