Wesley: le ultime sull'infortunio al ginocchio sinistro

L'infortunio patito da Wesley con la nazionale brasiliana non sembra preoccupare la Roma. Lo riporta l'edizione online de Il Romanista, che specifica come il terzino verdeoro è alle prese con un'infiammazione al ginocchio sinistro che lo ha tenuto fuori nell'ultima gara della Selecao contro la Bolivia. Wesley rientrerà nella Capitale nella mattinata di giovedì, e sarà valutato in vista dell'impegno dell'ora di pranzo di domenica contro il Torino. In caso di forfait sarebbe pronto Devyne Rensch, che ha smaltito a sua volta il fastidio al ginocchio che lo ha tenuto a riposo dagli impegni con la nazionale olandese.

Nel frattempo a Trigoria prosegue la riabilitazione di Leon Bailey, che deve recuperare dalla lesione muscolare al retto femorale destro rimediata nel suo primo allenamento in giallorosso. Non c'è ancora una data per il suo rientro, ma potrebbe aggregarsi alla squadra tra la gara con l'Hellas Verona e quella sul campo della Fiorentina. Anche Angelo Mangiante a Sky Sport ha confermato che per Wesley si tratta di un’infiammazione al ginocchio sinistro, e non di un problema alla coscia come sembrava inizialmente. (Il Romanista)

