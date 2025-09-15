Infortunio Dybala: lesione di basso grado alla coscia sinistra. Tempi di recupero stimati in due settimane

Arrivano novità sull'infortunio che ha costretto alla sostituzione all'intervallo Paulo Dybala nella sfida di ieri contro il Torino. Gli esami a cui è stato sottoposto in giornata l'argentino hanno infatti evidenziato una lesione di basso grado alla coscia sinistra.

Questo infortunio costringerà l'attaccante argentino a saltare il derby contro la Lazio e le successive partite. I tempi di recupero sono stimati in circa 2 settimane, con le sue condizioni che verranno monitorate giorno per giorno dallo staff medico giallorosso.