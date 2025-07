FOTO e VIDEO - Il primo allenamento con Gasp: anche Dybala in campo

Trigoria apre le porte: oggi alla spicciolata i giocatori sono tornati al Fulvio Bernardini per l'avvio del ritiro giallorosso in vista della nuova stagione agli ordini di Gian Piero Gasperini. E subito la squadra ha svolto il primo allenamento in campo: tanto lavoro col pallone, torelli, palleggi e tanta corsa per i giallorossi. Anche Paulo Dybala, che sta completando il percorso di recupero dall'infortunio subito a marzo, si è allenato in campo con i compagni mentre era assente Lorenzo Pellegrini. Gli scatti della prima seduta: