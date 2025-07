LIVE - Trigoria, è il giorno del raduno: è arrivato mister Gasperini, cresce l'entusiasmo dei tifosi fuori dal centro sportivo

LR24 (ANNALISA FERRANTE) - Inizia oggi ufficialmente la nuova stagione della Roma. La squadra si raduna oggi, domenica 13 luglio, presso il centro tecnico "Fulvio Bernardini" per dare il via alla preparazione estiva in vista del campionato 2025-26. Grande attesa per l'inizio dell'era di Gian Piero Gasperini, il nuovo tecnico chiamato a guidare i giallorossi.

08:35 - È arrivato al centro sportivo "Fulvio Bernardini" il nuovo tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini. L'allenatore, in auto, si è mostrato sorridente ai presenti, varcando i cancelli per dare ufficialmente inizio alla sua avventura in giallorosso.



08:13 - Aumenta il numero dei tifosi presenti fuori dai cancelli di Trigoria. Al momento si contano una trentina di persone, pronte a far sentire il proprio calore alla squadra nel primo giorno di ritiro.

07:52 - Già una decina di tifosi si sono radunati all'esterno del centro sportivo Fulvio Bernardini. Nonostante l'orario, i primi sostenitori giallorossi sono arrivati per salutare i giocatori e il nuovo allenatore Gasperini. Si attende l'arrivo dei giocatori per le visite mediche e i primi test atletici della giornata.