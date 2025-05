Trigoria, seduta a due giorni da Roma-Milan: tutti a disposizione, out solo Dybala e Pellegrini (FOTO e VIDEO)

La Roma continua ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista della delicatissima sfida contro il Milan, valida per la trentasettesima giornata e in programma domenica alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Mister Ranieri ha potuto contare su tutto il gruppo tranne Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini: il capitano si è operato in mattinata in Finlandia in seguito alla lesione del tendine del retto femorale della coscia destra rimediata nel corso di un allenamento.