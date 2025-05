Pellegrini: intervento al tendine del retto femorale perfettamente riuscito. Nei prossimi giorni la riabilitazione a Trigoria (COMUNICATO)

Nella mattinata odierna Lorenzo Pellegrini si è sottoposto a un intervento chirurgico in Finlandia in seguito alla lesione del tendine del retto femorale della coscia destra rimediata nel corso di un allenamento. Il capitano giallorosso dovrà rimanere ai box per almeno due mesi e nei prossimi giorni inizierà la riabilitazione al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. Ecco il comunicato della Roma: "L'intervento chirurgico a cui si è sottoposto oggi il calciatore Lorenzo Pellegrini al tendine è perfettamente riuscito. Nei prossimi giorni Lorenzo comincerà la riabilitazione a Trigoria".

(asroma.com)

