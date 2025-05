Trigoria, la squadra di Svilar e Pellegrini vince la partitella: il capitano si ferma in anticipo per un problema muscolare (FOTO)

La Roma continua ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista dell'attesissima sfida contro l'Atalanta, valida per la trentaseiesima giornata e in programma lunedì 12 maggio alle ore 20:45 al Gewiss Stadium. Al termine della seduta odierna è andato in scena il consueto torneo di partitelle a campo ridotto e a vincere è stato il team bianco composto da Mile Svilar, Victor Nelsson, Devyne Rensch, Lucas Gourna-Douath e Tommaso Baldanzi. Nella squadra era presente anche Lorenzo Pellegrini, il quale però è stato costretto a fermarsi proprio durante una delle partite a causa di un problema muscolare e non ha partecipato all'esultanza finale con i compagni.